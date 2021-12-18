CNN: Российские войска и техника уже в 48 км от украинской границы Китайские пирамиды: ученые обнаружили уникальные древние гробницы на стройплощадке » Брэдли Купер объединился с оскароносным режиссером ради фокусов Голливудская суперзвезда Брэдли Купер вновь перевоплотился на экране в сложного, в большей степени отрицательного персонажа. Жесткая, нехарактерно нереалистичная картина дель Торо «Аллея кошмаров» дала звезде возможность открыть новые грани своего таланта. Критик из Los Angeles Times охарактеризовал его как «дьявольски красивого», что еще раз доказывает, что он был рожден для роли афериста, заставляющего всех вокруг поверить в реальность магии. Сам фильм журналист называет «жестоким и грозящим скатиться в садизм». Однако подобную пугающую фразу он вновь использует, чтобы подчеркнуть достоинства Купера: «Трудно представить себе более запоминающегося проводника в этот мир, чем Купер, чья мрачная, задумчивая, но затем доходящая до бешенства игра воплощает образ достигнутой, но загнивающей американской мечты».