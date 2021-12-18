Биржа Стамбула остановила торги на фоне обвала лиры

Стамбульская биржа в пятницу в автоматическом режиме дважды приостанавливала торги ценными бумагами после волны продаж, обрушивших основной индекс BIST100. Об этом говорится с распространенном заявлении руководства биржи.

Остановка торгов произошла за несколько часов до планового закрытия биржи. «По состоянию на 16:24 (совпадает с мск) была активирована автоматическая система. Сделки были временно приостановлены по всем направлениям фондовой биржи: по сделкам с акциями, фьючерсами и опционами, а также на торгах репо с акциями и долговыми бумагами», — говорится в заявлении биржи. Аналогичное процедура была повторена в 16:54.

Начиная с 15:20 18-го числа индекс BIST100 начал падение с уровня 2,380 и за час потерял 220 пунктов. В итоге до первого включения системы остановки торгов индекс упал на 5%. После возобновления сделок падение продолжилось, и сейчас индекс теряет почти 7% за сутки.

Обвал котировок на бирже происходит на фоне продолжающегося резкого падения турецкой лиры. На данный момент она потеряла около 8% к доллару с начала торгов утром. Курс вырос до 16,8 лиры за доллар, что является очередным историческим антирекордом для турецкой валюты, который на 110% выше уровней начала года. ЦБ Турции в пятницу в пятый раз за две недели вышел на рынок с валютными интервенциями, но охладить ситуацию не смог.