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101-летний работающий мужчина поделился секретом долголетия

101-летний именинник назвал причинами долголетия молодую жену и любимую работу

Житель США поделился секретом долголетия в 101-й день рождения. Об этом сообщает WPIX.

Ленни Ландау из штата Нью-Джерси родился в 1920 году, а после устроился работать в компанию, занимающуюся контейнерными перевозками, где трудится до сих пор. Несмотря на солидный возраст, американец регулярно занимается спортом и встречается с друзьями. Именинник отпраздновал 101-летие в ресторане в кругу родных и близких.

Причинами своего долголетия мужчина назвал позитивное отношение к жизни, любимую работу и молодую жену Сайдел, которая младше его на 25 лет. «У меня молодая жена и молодые друзья, и я следую морали, которая говорит: «Делай добрые дела каждый день»», — сказал мужчина.

Кроме того, Ландау рассказал, что ни разу не болел со времен Второй мировой войны. Мужчина считает, что настолько здоров, потому что регулярно делает прививки от гриппа и всегда следует рекомендациям врачей.

18 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости, США

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