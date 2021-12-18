101-летний работающий мужчина поделился секретом долголетия

Ленни Ландау из штата Нью-Джерси родился в 1920 году, а после устроился работать в компанию, занимающуюся контейнерными перевозками, где трудится до сих пор. Несмотря на солидный возраст, американец регулярно занимается спортом и встречается с друзьями. Именинник отпраздновал 101-летие в ресторане в кругу родных и близких.

Кроме того, Ландау рассказал, что ни разу не болел со времен Второй мировой войны. Мужчина считает, что настолько здоров, потому что регулярно делает прививки от гриппа и всегда следует рекомендациям врачей.