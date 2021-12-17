Звезду сериала «Секс в большом городе» Криса Нота обвинили в изнасилованиях

67-летний Крис Нот, известный по роли Мистера Бига в сериале «Секс в большом городе», оказался в центре скандала — две женщины обвинили его в изнасилованиях.

Издание The Hollywood Reporter, которое первым поделилось этой новостью, сообщило, что эти женщины обратились в редакцию с разницей в несколько месяцев. При этом друг с другом они не были знакомы.

По словам одной, Нот изнасиловал ее в Лос-Анджелесе в 2005 году, другая утверждает, что стала его жертвой в 2015 году в Нью-Йорке. Свои имена девушки не раскрывают и используют псевдонимы. Известно, что одной из них сейчас 40 лет, а другой — 31 год.

Одна из них, Лили, утверждает, что познакомилась с актером, когда работала в ночном клубе в Нью-Йорке. Она заявила, что он пригласил ее на ужин, а после этого они отправились к нему домой.

Он пытался заигрывать со мной. Я была осмотрительна. Он продолжал свои попытки, и мне следовало сказать «нет» более твердо и уйти. Следующее, что я помню, — это что он снял штаны и стоял передо мной,

— поделилась она.

Девушка добавила, что указала ему на то, что он был женат (супруга актера — Тара Уилсон. — Прим. ред.), однако для него это не было препятствием.

Он сказал, что брак — это притворство. Моногамия нереальна. Он насиловал меня сзади прямо перед зеркалом. Я плакала. После этого я чувствовала себя ужасно — я была изнасилована. Все мечты о кумире, которого я любила в течение многих лет, исчезли,



— добавила она.

Другая девушка, которая использовала псевдоним Зои, рассказала, что познакомилась с актером на работе в компании, которая с ним сотрудничала. На тот момент ей было 22 года. По ее словам, Нот с ней флиртовал и стал оставлять ей голосовые сообщения. Затем он пригласил ее в бассейн в Западном Голливуде, где у него была квартира. Они обсуждали одну книгу, а затем он сказал, что ему нужно вернуться домой. Поднявшись в квартиру, он попросил Зои принести ему книгу. Когда она вошла, он ее поцеловал, а затем напал на нее и изнасиловал. Зои утверждает, что была против и просила его остановиться, но он этого не сделал. На ее просьбу использовать презерватив он рассмеялся. По словам Зои, после этого она отправилась к другу и рассказала о нападении, но имени насильника не назвала. Приятель девушки подтвердил изданию, что отвез ее в больницу. Со стороны медицинского учреждения The Hollywood Reporter доказательства получить не смог, так как там не сохранились документы такой давности.

Сара Джессика Паркер и Крис Нот в сериале «Секс в большом городе»

Нот на обвинения уже ответил. Он отрицал, что насиловал этих женщин.

Обвинения против меня, выдвинутые людьми, с которыми я встречался много лет, даже десятилетий назад, абсолютно ложны. Эти истории могли быть написаны 30 лет назад или 30 дней назад — «нет» всегда значит «нет», это черта, которую я не переступал. Наши встречи проходили по взаимному согласию. Я не знаю наверняка, почему об этих историях заговорили именно сейчас, но знаю, что я не нападал на этих женщин,

— заявил он.

Компания Peloton, выпустившая видеоролик с участием актера после выхода первой серии сериала «И просто так», в связи со скандалом видео удалила.