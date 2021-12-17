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Заявление Североатлантического совета о ситуации в Украине и вокруг нее

Мы серьезно обеспокоены существенным, неспровоцированным и неоправданным наращиванием российской военной мощи на границах Украины в последние месяцы и отвергаем ложные заявления России о провокациях со стороны Украины и НАТО. Мы призываем Россию немедленно прекратить эскалацию, использовать дипломатические каналы и соблюдать свои международные обязательства по прозрачности военной деятельности.

Мы серьезно оцениваем последствия нынешней ситуации для безопасности Североатлантического союза. Мы всегда будем решительно реагировать на любое ухудшение условий нашей безопасности, в том числе укрепляя нашу позицию коллективной обороны, если это необходимо. НАТО примет все необходимые меры для обеспечения безопасности и защиты всех союзников по НАТО. Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и дорого обойдется. НАТО продолжит тесную координацию с соответствующими заинтересованными сторонами и другими международными организациями, включая ЕС.

Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ и призываем Россию вывести свои войска из Украины в соответствии с ее международными обязательствами и обязательствами. Мы поддерживаем право всех стран самостоятельно определять свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне. Отношения НАТО с Украиной — это вопрос только Украины и 30 союзников по НАТО. Мы категорически отвергаем любые попытки разделить безопасность союзников. 

Мы готовы к конструктивному диалогу с Россией. Мы подтверждаем наше давнее приглашение в Россию на заседание Совета Россия-НАТО в ближайшем будущем. Нам известны недавние предложения России по европейской безопасности. Мы ясно понимаем, что любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, учитывать озабоченность НАТО по поводу действий России, основываться на основных принципах и основополагающих документах европейской безопасности и проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО. Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия. ОБСЕ также является актуальной платформой. 

НАТО — это оборонительный альянс, и он будет продолжать стремиться к миру, безопасности и стабильности во всем евроатлантическом регионе. Мы едины, чтобы защищать и защищать всех союзников.

17 декабря, 2021 | Tags: , | Category: Мир, Новости, Россия, США, Украина

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