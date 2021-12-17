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В Японии заявили о 27 пострадавших при пожаре в критическом состоянии

В японской Осаке 27 человек ранены и находятся в критическом состоянии в результате пожара. Об этом сообщает агентство Kyodo News со ссылкой на пожарных.

Отмечается, что около 10 утра по местному времени загорелся четвертый этаж здания в торговом квартале города. Оттуда вытащили 17 мужчин и 10 женщин, не подающих признаков жизни. Состояние пострадавших описывается как «остановка сердца и легких», что фактически может означать смерть, однако официально констатировать факт кончины человека могут только врачи.

Kyodo отмечает, что пожар разжег неизвестный мужчина в возрасте около 60 лет. При этом полиция пока не комментировала обстоятельства расследования.

17 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости

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