В Toyota объявили о создании миниатюрного насекомоподобного дрона

Исследователи из Toyota Central R&D Labs объявили о создании летающего насекомоподобного аппарата, в котором вместо встроенного аккумулятора используется радиочастотный приёмник.
По словам ведущего разработчика Такаси Одзаки, батареи становятся главным фактором, ограничивающим автономность небольших дронов, поэтому команда поставила цель разработать эффективный бесконтактный источник питания.
Важной особенностью системы также стала схема отвода тепла — нагревающиеся элементы расположены на максимальном расстоянии друг от друга, что позволяет избежать лишних потерь энергии.
Итоговая масса устройства составила 1,8 грамма. В дальнейшем инженеры планируют совершенствовать конструкцию и добавлять новые компоненты — например, чтобы дрон мог зависать в воздухе и вести съёмку.
Ранее в США разработали сверхкомпактную камеру размером с крупицу соли — она делает цветные снимки в HD-качестве благодаря метаповерхности из полутора миллионов наночастиц.
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