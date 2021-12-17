В «Книге Бобы Фетта» будет много сюрпризов — Родригес США призывают ЕС к санкциям против российских банков, госдолга и энергокомпаний » В Toyota объявили о создании миниатюрного насекомоподобного дрона Исследователи из Toyota Central R&D Labs объявили о создании летающего насекомоподобного аппарата, в котором вместо встроенного аккумулятора используется радиочастотный приёмник. По словам ведущего разработчика Такаси Одзаки, батареи становятся главным фактором, ограничивающим автономность небольших дронов, поэтому команда поставила цель разработать эффективный бесконтактный источник питания. По сути, механизм состоит из двух элементов: пьезоэлектрического привода и дипольной антенны на 5 ГГц. Вкупе с конфигурацией из шести «хлопающих» крыльев инженерам удалось добиться высокого показателя удельной мощности — 4900 Вт/кг. Конструкция дрона и демонстрация взлёта

Важной особенностью системы также стала схема отвода тепла — нагревающиеся элементы расположены на максимальном расстоянии друг от друга, что позволяет избежать лишних потерь энергии. Я думаю, что ключевым открытием стала возможность субграммовой схемы принимать и обрабатывать мощности более 1 Вт на расстоянии радиочастотной волны. Это говорит о том, что не только летающие роботы, но и другие небольшие гаджеты, которые требуют высокой мощности, смогут работать без батарей. Такаси Одзаки исследователь Toyota Итоговая масса устройства составила 1,8 грамма. В дальнейшем инженеры планируют совершенствовать конструкцию и добавлять новые компоненты — например, чтобы дрон мог зависать в воздухе и вести съёмку. Ранее в США разработали сверхкомпактную камеру размером с крупицу соли — она делает цветные снимки в HD-качестве благодаря метаповерхности из полутора миллионов наночастиц.