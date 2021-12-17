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В Северной Корее казнили 7 человек за увлечение музыкой K-pop

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Власти Северной Кореи публично казнили семь человек за просмотр и распространение клипов с K-pop, сообщает The New York Times со ссылкой на данные правозащитников.

По данным, основанным на рассказах более 700 перебежчиков, люди были расстреляны в период с 2012 по 2014 год в городе Хесан на границе с Китаем. Таким образом лидер КНДР Ким Чен Ын борется с музыкальным жанром К-pop и западной культурой, которая, по его мнению, развращает умы северокорейцев.

Кроме того, стало известно, что казни специально устраивали публично, чтобы запугать население. Приговор приводили в исполнение три солдата, суммарно делавшие девять выстрелов в обвиняемого.

«Семьи казненных были вынуждены наблюдать за казнью», — говорится в сообщении.

Ранее в Северной Корее мужчину приговорили к смертной казни за продажу копий «Игры в кальмара». Сообщается, что обвиняемый скачал сериал в Китае, после чего перекинул на флэшки и распространял среди соотечественников.

17 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости, Шоу-бизнес

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