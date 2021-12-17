Россия официально объявила НАТО, что Украина и все постсоветские страны — ее зона интересов Мадонна пообещала сексуально одеваться до самой смерти » В России начались серьезные проблемы с Центробанком Российский центробанк на заседании в пятницу повысил размер ключевой ставки сразу с 7,5% до 8,5%. Это уже седьмое повышение подряд с марта этого года. Повышение ставок привело к резкому удорожанию кредитов, но с инфляцией регулятор пока так и не справился. Банк России продолжает ужесточать денежную политику в конце года на фоне быстрого роста цен. В ноябре инфляция оказалась на максимальных значениях почти за шесть лет. На предыдущем заседании 22 октября регулятор повысил ставку на 0,75 процентного пункта — до 7,5%. После декабрьского повышения ставка оказывается на уровне сентября 2017 года: тогда российская экономика только справилась с последствиями обвала рубля конца 2014-го — начала 2015 года и последовавшего резкого роста цен. В 2017 году ЦБ снижал ставки, чтобы стимулировать экономику. Сейчас ситуация совсем другая: инфляция с каждым месяцем ускоряется, а меры по сдерживанию роста цен пока не слишком эффективны. В середине ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России опустит ключевую ставку к нейтральному диапазону в 5-6% годовых не раньше середины 2023 года. Меры, которые принимает ЦБ в борьбе с инфляцией, действуют с временным лагом: их влияние полностью реализуется лишь через три-шесть кварталов, поясняла глава ЦБ. Высокая инфляция негативно влияет на бизнес и инвестиции, поэтому борьба с ней через повышение ключевой ставки — «это то, что нужно экономике», добавляла она.