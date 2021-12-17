В «Книге Бобы Фетта» будет много сюрпризов — Родригес

В «Книге Бобы Фетта» будет много сюрпризов — режиссер Родригес рассказал, что ни одного из них они в трейлере не показали.
- Все тизеры и трейлеры «Книги Бобы Фетта» были достаточно короткими и скромными, что напрягло некоторых фанатов — им начало казаться, что сериал вышел менее масштабным, чем тот же «Мандалорец».
- Один из режиссёров сериала Роберт Родригес рассказал в интервью для The Hollywood Reporter, что на самом деле авторы использовали в промо лишь кадры из первой половины пилотного эпизода. Поэтому в сезоне зрителей ждут сюрпризы, которые держат в секрете.
- В строгом секрете ещё год назад держалось и само существование спин-оффа. Как рассказал Родригес, когда сериал анонсировали в сцене после титров второго сезона «Мандалорца», о будущем шоу знали лишь главы компании, и для большинства в Disney это стало сюрпризом. Об этом позаботились лично Джон Фавро и Дэйв Филони.
- Как писали ранее СМИ, «Книга Бобы Фетта» должен стать своеобразным постом между вторым и третьим сезоном «Мандалорца», к съёмкам которого приступили в октябре 2021 года.
- Сериал о культовом наёмнике из «Звёздных войн» стартует 29 декабря в онлайн-кинотеатре Disney+. В сезон войдёт семь эпизодов, последний из которых выйдет 9 февраля 2022 года.
Leave a Reply