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В Австрии разрешили медицинский суицид

Парламент Австрии одобрил закон, разрешающий тяжелобольным гражданам принимать решение относительно собственной смерти при строго определенных обстоятельствах. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Таким образом, с 2022 года люди с хроническими или неизлечимыми заболеваниями смогут заявить о своем желании уйти из жизни путем медицинского суицида. Их волеизъявление будет передано нотариусу и юристу, в дальнейшем необходимо будет подтверждение их дееспособности и диагноза.

После юридического утверждения гражданам передадут список аптек, в которых можно приобрести лекарства для ассистированного суицида. При этом для остального населения перечень указанных аптек публиковаться не будет. При этом активная помощь в самоубийстве остается в Австрии незаконной.

17 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости

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