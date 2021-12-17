В Абу-Даби строится крупнейший в мире аквариум

Огромный морской парк, возведение которого находится на завершающей стадии в Объединенных Арабских Эмиратах, уже в следующем году пригласит посетителей насладиться самым большим в мире крытым аквариумом. SeaWorld Abu Dhabi станет домом для десятков тысяч морских видов на пяти уровнях, вместе со специальным исследовательским центром, который займется их сохранением.



После завершения строительства в центре туризма и отдыха на острове Яс, SeaWorld Abu Dhabi займет 183 000 кв. метров на пяти этажах. Среди развлечений будут интерактивные экспонаты, захватывающий аттракцион с подробным описанием визуального путешествия от Северного до Южного полюса, а также самый большой аквариум в мире.



Заполненный 25 миллионами литров воды, аквариум станет домом для 68 000 морских животных, включая акул, рыб, скатов манта и морских черепах. Насладиться созерцанием можно будет через вертикальное окно высотой 20 метров, простирающееся на несколько этажей, настолько грандиозное, что ему даже дали собственное имя – «Бесконечный простор».

Рядом с парком расположится научно-исследовательский и спасательный центр SeaWorld, который станет первым в Объединенных Арабских Эмиратах специализированным центром морских исследований, спасения и реабилитации. Здесь посетители смогут познакомиться с работой ученых-резидентов и принять участие в образовательных программах, посвященных животным, живущим в океане.

«Мы очень рады сотрудничеству с компанией SeaWorld Parks & Entertainment в создании парка морской жизни нового поколения, в котором будет самый большой в мире морской аквариум и первый в ОАЭ специализированный исследовательский центр по изучению и уходу за животными», – говорит Мохамед Абдалла Аль Зааби, генеральный директор компании Miral, которая занимается развитием острова Яс. – «Это еще одно важное дополнение к существующим на острове достопримечательностям, а также свидетельство реализации нашего видения позиционирования острова как ведущего мирового туристического направления для жителей и гостей».

В настоящее время для SeaWorld Abu Dhabi закончена стальная конструкция, а общей прогресс строительства завершен на 64 процента. Ожидается, что работы закончатся в 2022 году.