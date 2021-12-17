США призывают ЕС к санкциям против российских банков, госдолга и энергокомпаний

Администрация США подталкивает Европейский союз к подготовке пакета санкций против российских банковского и энергетического секторов на случай возможной агрессии России против Украины. Об этом сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.По их словам, пакет мер, который может быть принят совместно с США, будет включать новые ограничения на рефинансирование российского суверенного долга, а также лимиты на операции крупных российских банков, включая конвертацию валюты.

Источники Bloomberg подчеркивают, что возможный пакет санкций по-прежнему находится на стадии обсуждения, решения по конкретным мерам пока не принято.

Как утверждают источники агентства, представители американской администрации придерживаются мнения о том, что достижение договоренности с ЕС по конкретным санкциям «станет четким сигналом» для российского руководства. Руководство европейских стран в свою очередь опасается того, что спешка с оглашением возможных ограничительных мер в отношении РФ может «подорвать усилия по разрешению кризиса дипломатическим путем».