Сенат принял законопроект о борьбе с принудительным трудом в Синьцзяне

Сенат единогласно принял законопроект, направленный на противодействие Китаю в связи с геноцидом уйгурского мусульманского населения в Синьцзяне.

Документ, получивший название «Закон о предотвращении принудительного труда уйгуров», был принят Палатой представителей во вторник, а теперь будет направлен на подпись Байдену.

Двухпартийная инициатива запрещает импорт товаров и материалов из китайского региона Синьцзян, если не доказано, что они сделаны без использования рабского труда.

Эта мера нацелена на борьбу с геноцидом в отношении мусульман-уйгуров.

Сенатор-республиканец Марко Рубио, выступивший в качестве одного из соавторов законопроекта, отметил, что многие компании уже предприняли шаги, чтобы гарантировать, что их цепочка поставок свободна от рабского труда, а новый закон нацелен на тех, кто еще не принял таких мер.