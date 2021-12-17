Сенат принял законопроект о борьбе с принудительным трудом в Синьцзяне В России начались серьезные проблемы с Центробанком » Россия официально объявила НАТО, что Украина и все постсоветские страны — ее зона интересов Россия официально объявила НАТО, что Украина и все постсоветские страны — ее зона интересов. В НАТО уже заявили, что не принимает таких ультиматумов. МИД РФ обнародовал проекты договоров России с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности, сообщает РИА Новости. В соглашении с НАТО, в частности, есть следующие пункты: НАТО обязуется исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины;

НАТО не будет размещать дополнительные силы и вооружения за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, то есть до присоединения к альянсу стран Восточной Европы;

НАТО отказывается от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;

Россия и НАТО обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга;

стороны не будут проводить в согласованной приграничной полосе учения и другие военные действия численностью свыше бригады;

стороны не рассматривают друг друга в качестве противников, не должны создавать угроз, обязуются мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы. Проект соглашения с США содержит такие предложения: Россия и США не используют территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга;

стороны обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны;

США обязуются не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество;

стороны обязуются не развертывать ядерное оружие за рубежом, должны вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;

стороны обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия;

стороны обязуются не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие.