Финал «Мисс Мира» перенесли из-за заражений участниц COVID-19 Генри Кавилл позарился на экранизацию еще одной игры » Покупка F-35 Финляндией сдержит Россию от вторжения в Эстонию, Латвию и Литву Финляндия приняла решение о покупке истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производства США из-за исходящей из России опасности, объясняет причины сделки между Хельсинки и Вашингтоном американское издание 19FortyFive. «Финляндия занимает совершенно уникальное географическое положение. Во-первых, она граничит как с Россией, так и с Западной Европой. Финляндию и Россию связывают давние исторические связи, но это не всегда узы дружбы», — говорится в публикации. Согласно 19FortyFive, предоставление Финляндии истребителей F-35 Lightning II позволит обезопасить Эстонию, Латвию и Литву «от вторжения России».