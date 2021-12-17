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Покупка F-35 Финляндией сдержит Россию от вторжения в Эстонию, Латвию и Литву

Финляндия приняла решение о покупке истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производства США из-за исходящей из России опасности, объясняет причины сделки между Хельсинки и Вашингтоном американское издание 19FortyFive.

«Финляндия занимает совершенно уникальное географическое положение. Во-первых, она граничит как с Россией, так и с Западной Европой. Финляндию и Россию связывают давние исторические связи, но это не всегда узы дружбы», — говорится в публикации.

Согласно 19FortyFive, предоставление Финляндии истребителей F-35 Lightning II позволит обезопасить Эстонию, Латвию и Литву «от вторжения России».

17 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости, США

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