Немецкие археологи раскопали скелет баварской принцессы

Landkreis Passau

Археологи обнаружили в Баварии останки молодой женщины 18–25 лет, которая умерла около 500 года нашей эры. Ее погребальный инвентарь включал ожерелье из стеклянных бусин, золотое колье, шарик из горного хрусталя, а также несколько фибул и сосуд. По мнению исследователей, она принадлежала к местной знати и, вероятно, была принцессой. О результатах раскопок сообщается в пресс-релизе района Пассау.

После падения Римской империи на юге современной Германии и окрестных территориях начало складываться племя баваров, однако впервые в письменных источниках оно упоминается лишь в середине VI века. Предположительно, бавары сформировались на основе остатков кельтского и римского населения, части алеманнских и франкских племен, а также других германских наемников, которые находились на службе у Рима. Хотя существуют и другие гипотезы, в рамках которых бавары рассматриваются как мигранты из Богемии.

Археологи отмечают, что в начале VI века (около 530 года) на территориях, занятых баварами, существенно изменился погребальный обряд. Так, вместе с умершими мужчинами местные жители стали класть оружие – такой обычай неизвестен ни в Богемии, ни в соседней Тюрингии, хотя встречается у некоторых других племенных союзов, например, у алеманнов. Кроме того, в это же время женщин начали хоронить вместе с их украшениями.

Landkreis Passau

Немецкие археологи проводили раскопки в районе Пассау. В окрестностях местности Вюрдинг они обнаружили ряд баварских захоронений VI века нашей эры. В одной из могил находились останки молодой женщины, умершей в возрасте 18–25 лет.

Археолог Алоис Шпиледер (Alois Spieleder) отметил, что девушка принадлежала к местной знати и ее по праву можно называть принцессой. Раннесредневековый некрополь, по мнению исследователей, начали использовать примерно в 500 году нашей эры. Эта датировка подтверждается сосудом, похожим по форме на позднеантичные образцы, но украшенным в германском стиле. Рядом с ним находилась фибула в форме птицы, что также подтверждает возраст могилы.

Девушка явно принадлежала к элите своего общества. В области ее шеи находилось богатое ожерелье из стеклянных бусин, а также золотое колье. В районе пояса археологи нашли шарик из горного хрусталя, который обычно интерпретируется как элемент костюма незамужней молодой женщины, а также фибулу из альмадина.