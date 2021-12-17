Мадонна пообещала сексуально одеваться до самой смерти

Дерзкая 63-летняя Мадонна не собирается прогибаться под критику в отношении своей манеры выбирать развратные наряды. Как заявила певица, она намерена сексуально одеваться вплоть до «дня своей смерти».

«Мадонна всегда чувствует и всегда чувствовала себя максимально комфортно в своем теле. Она знает себя от и до и никогда не будет извиняться за то, во что верит. При этом она понимает, что ее уверенность в себе может сбивать с толку тех, кто страдает от комплексов, но она никогда не перестанет бороться за права женщин», — приводит Hollywood Life слова инсайдера.

Ранее 50 Cent раскритиковал фотографии Мадонны в откровенном виде. Позже рэпер извинился, но певица осталась неудовлетворена.