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Крис Пратт и дочка Шварценеггера снова ждут ребенка

Крис Пратт и дочка Шварценеггера снова ждут ребенка

Крис Пратт уже два года женат на Кэтрин, дочери великого и ужасного Арнольда Шварценеггера и, кажется, не унывает: стало известно о грядущем пополнении в семье.

Самому Пратту между тем 45 лет, что не мешает ему продолжать делать успехи в карьере и становиться все более яркой звездой на голливудском небосклоне.

Кэтрин уже родила актеру дочь Лайлу в августе 2020 года. Кроме того, у Криса есть сын от первого брака — 9-летний Джек Пратт. Пара пока не подтвердила беременность Кэтрин. Об этом сообщает портал People со ссылкой на близкие к семье источники.

17 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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