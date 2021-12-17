Крис Пратт и дочка Шварценеггера снова ждут ребенка

Крис Пратт уже два года женат на Кэтрин, дочери великого и ужасного Арнольда Шварценеггера и, кажется, не унывает: стало известно о грядущем пополнении в семье.

Самому Пратту между тем 45 лет, что не мешает ему продолжать делать успехи в карьере и становиться все более яркой звездой на голливудском небосклоне.

Кэтрин уже родила актеру дочь Лайлу в августе 2020 года. Кроме того, у Криса есть сын от первого брака — 9-летний Джек Пратт. Пара пока не подтвердила беременность Кэтрин. Об этом сообщает портал People со ссылкой на близкие к семье источники.