Международная стриминговая платформа HBO приобрела украинский фильм «Плохие дороги» режиссера Натальи Ворожбит. Это означает, что теперь лента будет доступна для зрителей HBO GO всех стран Центральной Европы.

Что такое HBO? Это одна из самых популярных услуг TV Everywhere, которую предлагает американская кабельная сеть премиумкласса HBO в США. Он рекомендует одни из лучших полных эпизодов оригинальных сериалов, фильмов, эксклюзивный видеоконтент, путеводители по эпизодам и многое другое не только в США, но и во всем мире.

Полнометражный дебют драматурга и сценариста Натальи Ворожбит является экранизацией ее хитовой одноименной пьесы, которую ставили в Лондоне и Киеве. Лента состоит из пяти отдельных новелл о жителях Донбасса, чья жизнь – по обе стороны от линии разграничения.

Пять разбитых дорог. Пять историй о любви, ненависти, доверии, предательстве и нарушении личных границ на фоне нарушения границ государственных, – отметили авторы ленты в описании к трейлеру.