Германия хочет вернуться к «нормандскому формату»

Германия намерена вернуться к «нормандскому формату» переговоров с Францией, Россией и Украиной. Об этом, как сообщает Associated Press, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

«У нас есть очень хороший формат — „нормандский формат“, который мы хотим активизировать, перезапустить», — отметил он.

Ранее Шольц обсудил с президентами Франции Эммануэлем Макроном и Украины Владимиром Зеленским возобновление «нормандского формата», который создан в 2014 году — после начала войны в Донбассе.

Французский лидер в свою очередь заявил на видеопресс-конференции по итогам саммита Евросоюза (ЕС), что Париж рассчитывает «в ближайшие недели» добиться прогресса в рамках нормандского формата. По словам Макрона, украинский вопрос невозможно урегулировать, если не «вернуть Россию в политические рамки».

Президент также сказал, что у стран Европы и США «многостороннего подход» к урегулированию в Донбассе, который предполагает в том числе «сдерживание», в рамках которого Запад посылает «весьма четкие сигналы» и координирует свои усилия в попытке добиться мира на востоке Украины.