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Генри Кавилл позарился на экранизацию еще одной игры

Не герой, а ковбой: Кавилл позарился на экранизацию еще одной игры

Мало Генри Кавиллу роли Супермена и Ведьмака, а также слухов о появлении в экранизации Mass Effect, он нацелился на очередную легендарную игру и даже предлагает Netflix ее снять.

Речь идет о Red Dead Redemption 2, в которую сейчас Кавилл играет запоем. Вестерн-боевик получил в свое время целую кучу премий и в целом подходит для экранизации, уверенно заявил актер.

«Я знаю, что немного опоздал на эту вечеринку, но я начал играть в нее, и мне это действительно нравится. И вот что-то подобное, я думаю, было бы забавно снять в кино. Но я понимаю, что это непросто, ведь вам приходится связывать студию и игру вместе», — рассказывает Кавилл в комментарии Gamereactor.

Напомним, что уже завтра на Netflix выходит весь второй сезон «Ведьмака», в котором Генри Кавилл сыграл главную роль.

17 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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