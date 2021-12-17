Финал «Мисс Мира» перенесли из-за заражений участниц COVID-19

Финал конкурса красоты «Мисс Мира» 2021 года перенесли в последний момент после того как стало известно о распространении COVID-19 среди участниц. Об этом сообщается на официальной странице конкурса в Facebook.

Сегодня, 17 декабря, в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, должен был состояться финал 70-го международного конкурса красоты — жюри предстояло выбрать победительницу среди участниц из 97 стран мира.

Решение о переносе приняли после тестирования участниц и организаторов на наличие новой коронавирусной инфекции. «Сегодня утром были подтверждены дополнительные случаи заражения. После консультаций с представителями здравоохранения и экспертами было принято решение об отсрочке», — сообщается в тексте. Согласно новым данным, мероприятие состоится в ближайшие 90 дней.