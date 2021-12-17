Blue Origin и Sierra Space разрабатывают коммерческую космическую станцию

Частные корпорации все активнее включаются в космическую гонку и разрабатывают далеко идущие планы по колонизации как ближнего, так и дальнего космоса. Компании Nanoracks, Voyager Space и Lockheed Martin недавно объявили о планах выведения на орбиту Земли первой частной космической станции Starlab уже в 2027 году. Теперь в гонку включается и компания Джеффа Безоса Blue Origin, планирующая расширить предоставления услуг в космосе и от туризма перейти к запуску собственной станции Orbital Reef, представляющей собой исследовательский и промышленный комплекс, размещенный на орбите.



Разработка, создание и запуск Orbital Reef компания Blue Origin планирует осуществлять совместно с Sierra Space, дочерней компанией корпорации Sierra Nevada. Фирма Sierra Space в настоящее время работает над проектом запуска в 2022 году собственного космического корабля Dream Chaser, предназначенного для доставки грузов на МКС.

К проекту по созданию станции Orbital Reef также подключились Boeing, Redwire Space, Genesis Engineering Solutions и Университет штата Аризона. Для доставки на будущую коммерческую станцию грузов и экипажа будут задействованы космические корабли Dream Chaser (Sierra Space) и Starliner (Boeing). Разработкой космического корабля для решения оперативных вопросов и отправки космических туристов займется компания Genesis Engineering Solutions.

Таким образом, Orbital Reef станет своеобразным техногенным космическим парком, размещенным на орбите. Будущая станция продолжит традиции МКС в исследовательской работе в области микрогравитации, развития коммуникаций и биотехнологий. Станция Orbital Reef будет размещена на низкой околоземной орбите и предназначена для обслуживания различных компаний и научных организаций. Открытая архитектура станции позволит любому заказчику или стране подключаться к проекту по созданию модульных причалов, транспортных портов и инженерных сетей Orbital Reef.