Bloomberg: Белый дом требует, чтобы ЕС присоединился к тотальным санкциям США, если Россия вторгнется на Украину

Администрация президента США Джо Байдена рассчитывает на международную солидарность, призывая страны ЕС присоединиться к санкциям Белого дома в случае гипотетического нападения России на Украину. Речь идет от отключении РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT (прежде аналогичные меры применялись в отношении Северной Кореи и Ирана), а также о рестрикциях против энергетических компаний и банков РФ.
Об этом сообщает информагентство Bloomberg.
При этом содержание пакета санкций остается туманным — в Вашингтоне этот вопрос также находится на стадии обсуждения.
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