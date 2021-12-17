Bloomberg: Белый дом требует, чтобы ЕС присоединился к тотальным санкциям США, если Россия вторгнется на Украину

Администрация президента США Джо Байдена рассчитывает на международную солидарность, призывая страны ЕС присоединиться к санкциям Белого дома в случае гипотетического нападения России на Украину. Речь идет от отключении РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT (прежде аналогичные меры применялись в отношении Северной Кореи и Ирана), а также о рестрикциях против энергетических компаний и банков РФ.

Об этом сообщает информагентство Bloomberg.

При этом содержание пакета санкций остается туманным — в Вашингтоне этот вопрос также находится на стадии обсуждения.