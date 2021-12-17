В экваториальных широтах Марса нашли большой ледник В Японии заявили о 27 пострадавших при пожаре в критическом состоянии » 40% українців пройшли повний курс COVID-вакцинації 41,3% дорослого населення отримали дві дози вакцини проти коронавірусу й повністю імунізувались на кінець року. Про це повідомили на Facebook-сторінці МОЗ України. “Вже 46,1% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 41,3% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби!” — ідеться в дописі. Як зазначають, у ВООЗ рекомендують щепити 40% людей у світі до кінця року. Так, протягом доби 16 грудня в Україні вакцинували 132 991 людину. Першу дозу отримало 43 939 осіб, повністю імунізовані — 89 038 людей. Крім того, 14 осіб отримали бустерну дозу. “Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 312 996 людей, з них отримали першу дозу — 14 312 994 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози — 12 824 666 людей. Загалом проведено 27 137 674 щеплення”, — зазначили в пресцентрі.