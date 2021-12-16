До Румунії прибули винищувачі ВПС США для посилення НАТО в Чорному морі Как проверить наушники AirPods на оригинальность? » Washington Post — Украина может организовать эффективную партизанскую войну против РФ Колумнист Washington Post Макс Бут признает, что даже самые болезненные экономические санкции вряд ли способны остановить Владимира Путина, если он в самом деле решил развязать войну против Украины. Но он считает, что есть еще один рычаг воздействия: готовиться к партизанской войне на территории Украины. К ней можно начинать готовиться уже сейчас. Как признавали в интервью американским СМИ руководители ГУР УКраины, хотя украинская армия сегодня объективно сильнее, чем в 2014 году, противостоять мощи российской армии она не сможет и быстро будет разбита. «Но и тогда не все потеряно. Украинские патриоты могли бы сражаться как партизаны против российских оккупантов», — пишет Бут. Он напоминает, что «Украинская повстанческая армия» сражалась на западе Украины против советских войск вплоть до начала 50-х годов — и это без поддержки из-за рубежа. Внешняя поддержка — это чуть ли не главный фактор успеха партизанской войны: с партизанским движением в Афганистане, где такая поддержка была, Советский Союз так и не справился, продолжает Бут. При этом население Украины намного больше, чем население Афганистана в 80-е годы. «Украинскому правительству уже сейчас надо начинать раздавать оружие и, с помощью американских и других западных военных советников, обучать личный состав ведению партизанской войны. Правительство Владимира Зеленского должно даже подготовить склады, туннели и бункеры в лесистых районах, и особенно в Карпатских горах, главном оплоте УПА в 1940-е годы», — советует колумнист. «Соединенные Штаты и их союзники по НАТО должны дать понять Кремлю, что в случае российской оккупации они продолжат снабжать украинских борцов за свободу мощным оружием, включая противотанковые ракеты «Джавелин» и зенитные ракеты «Стингер», — продолжает автор Washington Post. -Американские официальные лица должны указать, что у Украины протяженная граница — почти 900 миль — с членами НАТО: Румынией, Словакией, Венгрией и Польшей. Пусть попробуют взять под контроль такую границу».