Время заняться сантехникой

Зимние холода на носу — а проверили ли вы свою сантехнику. если у вас квартира или частной дым, то в равной степени важно проверить кухонную мойку, смесители. Кстати — а как работает ваше отопление? Или может быть необходимо сделать ревизию насосного оборудования? Самое время озаботиться последними приготовлениями и купить сантехнику. И здесь вам поможет отличный интернет магазин отопления и сантехники магазин Yorsh , который работает круглосуточно и на всей территории Украины.

Отличный магазин Yorsh позволит вам решить сразу несколько важных задач. Если вы серьезно решили обновить сантехнику и заняться ремонтом, то здесь вы получите именно то, что вам необходимо.

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Первым делом — фронт работ

Выбирая оборудование для ремонта или сантехнического монтажа, мы опираемся конечно же на план работ. В его основе — проект, который имеет номенклатуру оборудования и включает базовую смету. На ее основе и определяются материалы уже при покупке. Соответственно это ваше право выбрать Mixxus, Zerix или Koer, но стоит помнить -качество, это всегда экономия. А именно магазин Yorsh работает с мировыми брендами и качественным оборудованием.

После определения проекта рекомендуем связаться в консультантами, а такие есть в магазине. Опытные специалисты подскажут что и как необходимо выбрать и подобрать, посчитают окончательную сумму, дадут дельный совет. Профессионалы могут значительно упростить задачу по сантехническому оборудованию и его покупке. А при приобретении товара вы получаете его быстро и в полной комплектации.

Впрочем у вас есть возможность выбрать товар самостоятельно — на сайте в полном объеме предоставлена база сантехнических и других товаров с полным описанием и ценами.

Сервис и гарантии

Стоит отметить, что на каждый вид товара производителем устанавливается индивидуальный гарантийный срок, который может распространяться только на часть товара или на всю номенклатуру сразу. Кроме того, есть и виды товара, согласно ст. 9 Закона Украины «О защите прав потребителей», которые возврату и обмену не подлежат. При этом гарантийный срок для обмена или возврата купленного товара, согласно закону Украины — до 14 дней с момента приобретения. Доставка товара осуществляет либо самовывозом, либо через компании, предоставляющие такие услуги, которые являются партнером магазина