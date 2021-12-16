ВОЗ: Число зараженных «омикроном» удваивается каждые два-три дня

Штамм коронавируса «омикрон» распространяется в мире «крайне быстро», заявил спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро.

По его словам, количество новых случаев удваивается каждые два-три дня и избежать высокой смертности в таких условиях может помочь только «большая удача».

Набарро отметил, что ситуация является очень серьезной. По мнению ВОЗ, «чрезвычайное ускорение» распространения коронавируса только начинается. Он подчеркнул, что необходимо продолжать вакцинацию, в том числе распределяя бустерные дозы вакцин. Также организация считает необходимой минимизацию социальных контактов для всех людей без исключения, чтобы уменьшить распространение вируса.

По оценке организации, в ближайшие недели проблема станет «весьма серьезной».

Напомним, штамм «омикрон» был обнаружен в ноябре в Южной Африке. К настоящему моменту он выявлен примерно в 80 странах мира.