Власти Финляндии продлили и ужесточили антиковидные ограничения на границе

Власти Финляндии продлили до 16 января 2022 года ограничения на перемещение через границу. Решение принято из-за пандемии коронавируса.

В сообщении МВД Финляндии говорится, что с 21 декабря пограничники начнут требовать ПЦР-тесты, сделанные за 48 часов до поездки, в том числе и у вакцинированных путешественников.

При этом будут сняты ограничения для стран юга Африки, введенные ранее из-за омикрон-штамма ковида.

Напомним, ранее сообщалось, что пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией возобновилось. Поезда «Аллегро» будут выполнять две пары рейсов в день между Хельсинки и Петербургом.

Пассажирам необходимо иметь финское или российское гражданство и справки, выданные органами здравоохранения. Так, например, россияне должны предоставить справку о прохождении вакцинации одобренной в этой стране вакциной. Согласно данным Национального института здравоохранения и социального развития Финляндии (THL), в Суоми признаются вакцины Pfizer-BionTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen (Johnson&Johnson), Sinopharm, CoronaVac, Covishield и Covaxin. Тем, кто не живет в Финляндии и не привит одобренными ВОЗ вакцинами, для въезда в страну необходимо на границе предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.