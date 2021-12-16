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В убийстве Кеннеди замешана разведка СССР — новые данные

В убийстве Кеннеди замешала разведка СССР — новые данные пролили свет на резонансные события полувековой давности.
Белый дом рассекретил новые подробности относительно убийства 55-го президента США Джона Кеннеди — одного из самых загадочных преступлений ХХ века. Почти 1,5 тыс. следственных отчетов и других документов выложены на сайте Национального управления архивов и документации США и доступны для публичного просмотра.

Один из только что обнародованных документов — показания информатора ЦРУ, проходящего под именем «польского водителя советского посольства». Он сообщил, что к финансированию убийства президента, который пробыл на своем посту меньше трех лет, было причастно правительство СССР.

Джон Кеннеди, представитель одного из самых влиятельных семейств США и герой Второй мировой войны, был одним из самых популярных в нашей стране президентов США. С его именем связывают не только улучшение отношений между двумя странами, последовавшее после особо напряженных моментов Холодной войны (таких, как Берлинский и Карибский кризисы), но и продажу зерна СССР, переживавшему в тот момент последствия серьезного неурожая, а также попытку организовать совместный с Советским Союзом полет на Луну.

16 декабря, 2021 | Category: Новости, Россия, США

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