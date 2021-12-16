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Украина, Грузия и Молдова призвали Евросоюз признать их европейскую перспективу

Главы Украины, Грузии и Молдовы опубликовали совместное заявление с призывом к Евросоюзу признать их европейскую перспективу, сообщает пресс-служба офиса украинского президента.

В заявлении власти трех стран призывают ЕС поддержать их «суверенный выбор вместе со всеми шагами, сделанными в направлении европейской интеграции».

Кроме того, в документе содержится призыв усилить роль Евросоюза в способствовании миру и стабильности в регионе «Восточного партнерства» в условиях «драматических изменений ситуации» в области безопасности, энергетики и здравоохранения.

Проект «Восточное партнерство» был запущен в 2009 году для укрепления политических и экономических отношений между ЕС, его государствами-членами и шестью странами: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. В саммите, прошедшем в среду, не участвовала Белоруссия, ранее приостановившая свое участие в программе.

16 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия

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