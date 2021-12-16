Украина анонсировала принятие «Ольхи-М» на вооружение

«Испытания «Ольха-М» находятся на завершающем этапе. Я думаю, что уже в первом квартале следующего года мы поставим на вооружение ракету, которая летает почти вдвое дальше. В дальнейшем, я надеюсь, наш отечественный заказчик будет заказывать эту ракету повышенной дальности», — сообщил Коростелев в эфире программы Security Talks.
Глава ГККБ «Луч» отметил, что длительность испытаний связана с расширением программы тестирования оружия. По его словам, завершение испытаний позволит начать серийное производство системы.
Коростелев заявил, что «Ольха-М» сможет поражать цели на дальности до 110 километров. Запуск ракет можно осуществлять из доработанных пусковых установок 9А52-2, которые входят в состав советской РСЗО 9К58 «Смерч».
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