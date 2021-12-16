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Ученые нашли связь между «омикроном» и переносчиками чумы

Новый штамм коронавируса «омикрон» способен проникать в организм грызунов, которые переносят чуму. Причина в серьезном мутационном сдвиге, говорится в статье на сайте bioRxiv.

Ученые напомнили, что коронавирус использует белки-шипы для связи с рецепторами ACE2 на клеточной мембране и тем самым открывает доступ в клетку. В отличие от других органических соединений, «омикрон» научился связываться с ACE2 грызунов.

По мнению многих ученых, чумная палочка попала в Европу и на Ближний Восток в результате климатических изменений в античности, из-за которых грызуны в степях Монголии и Китая стали мигрировать на Запад.

16 декабря, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости

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