Ученые нашли связь между «омикроном» и переносчиками чумы

Ученые напомнили, что коронавирус использует белки-шипы для связи с рецепторами ACE2 на клеточной мембране и тем самым открывает доступ в клетку. В отличие от других органических соединений, «омикрон» научился связываться с ACE2 грызунов.

По мнению многих ученых, чумная палочка попала в Европу и на Ближний Восток в результате климатических изменений в античности, из-за которых грызуны в степях Монголии и Китая стали мигрировать на Запад.