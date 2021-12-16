Прогноз погоды на выходные 18–19 декабря: украинцев ждет «снежный» Николай

Этот уикенд точно порадует любителей заснеженных пейзажей. По данным Sinoptik.ua, во всех регионах Украины ожидается снег, местами — небольшие морозы. Одевайтесь потеплее, а еще лучше, оставайтесь дома с сериалом и кружкой горячего чая — будет промозгло!

Погода на выходные

В субботу, 18 декабря, по данным Sinoptik.ua, практически по всей территории Украины ожидается небольшой мокрый снег и температура около 0 °С. В южных областях и на Закарпатье будет теплее — до +3–5 °С. В большинстве регионов снег начнется еще ночью и с небольшими перерывами будет идти весь день. Лишь в Николаевской и Запорожской областях будет без осадков.

В воскресенье ситуация с осадками немного изменится — во всех без исключения регионах будет снежить. На юге, а также в Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях ожидается мелкий снег. Температура воздуха при этом составит 0–4 °С, но из-за высокой влажности ощущаться будет холоднее — не забывайте перчатки! На остальной территории пройдет снег, местами сильный, а столбики термометров покажут от -1 до +2 °С. Если соберетесь в Карпаты, будьте осторожны — на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей практически непрерывно идет снег, есть опасность схождения лавин на крутых склонах (2-й умеренный уровень).

Погода в начале недели

В понедельник в Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Сумскую, Киевскую и Черниговскую области придут морозы до -4 °С и мелкий снег. В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях ожидается плюсовая температура (до 2–4 °С), возможен мокрый снег. На остальной территории Украины погода в начале недели будет пасмурной, с самого утра будет идти небольшой снег, а столбики термометров покажут от -1 до +1 °С.

Приметы на день Святого Николая

Не спешите расстраиваться из-за пасмурной и сырой погоды в это воскресенье. Ведь, согласно народным приметам, солнечный и морозный Николай предвещал неурожай в наступающем году. Если снега выпадало много, запасались терпением — считалось, что такие снежные «оковы» спадут нескоро, а лето будет холодное и дождливое.