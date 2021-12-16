Меган Фокс сразу после пластики сняли папарацци

Меган Фокс была замечена за ночным походом к пластическому хирургу в Беверли-Хиллз. Звезда посетила The Diamond Face Institute, любимую клинику Ким Кардашьян.

Папарацци поймали актрису, когда она выходила из центра. Большую подборку кадров со звездой опубликовал DailyMail. На кадрах можно увидеть, что у Фокс припухло лицо.

А вот в комментариях под фотографиями зрители обратили внимание на интересные детали. Например, на снимках хорошо видно пакет с названием клиники, который в руке держит звезда. Кроме того, актриса не надела маску, вместо чего прикрывает лицо рукой и капюшоном, из-за чего она хорошо узнаваема. Такие детали натолкнули зрителей на мысль о том, что ночной поход Фокс в клинику не что иное, как реклама заведения.

«Все, что ей нужно было сделать, — это надеть маску. Постановочная акция», «Если бы она хотела сохранить конфиденциальность своей процедуры, она бы надела маску», — пишут в комментариях.

Кроме того, нашлись те, кто негативно относится к пластике Меган.