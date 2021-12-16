Леонардо Ди Каприо отказался сниматься с обнаженной 72-летней Мэрил Стрип Время заняться сантехникой » Меган Фокс снимется с Machine Gun Kelly в музыкальном фильме «Телец» К касту музыкального фильма «Телец» (Taurus), главную роль в котором играет репер Machine Gun Kelly, присоединились новые актеры. В ленте сыграют Меган Фокс («Трансформеры»), Руби Роуз («Бэтвумен»), Мэдди Хассон («Злое»), Скут МакНэйри («Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»), Деметриус Фленори-младший («Эйфория»), Наоми Уайлд и Lil Tjay. Фильм расскажет историю молодого музыканта, который днями и ночами ищет вдохновение для своей последней песни. Меган Фокс исполнит роль его бывшей девушки. Режиссером и сценаристом выступит Тим Саттон («Темная ночь»). Когда выйдет фильм, пока неизвестно.