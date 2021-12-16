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Меган Фокс снимется с Machine Gun Kelly в музыкальном фильме «Телец»

Меган Фокс снимется с Machine Gun Kelly в музыкальном фильме "Телец"

К касту музыкального фильма «Телец» (Taurus), главную роль в котором играет репер Machine Gun Kelly, присоединились новые актеры.

В ленте сыграют Меган Фокс («Трансформеры»), Руби Роуз («Бэтвумен»), Мэдди Хассон («Злое»), Скут МакНэйри («Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»), Деметриус Фленори-младший («Эйфория»), Наоми Уайлд и Lil Tjay.

Фильм расскажет историю молодого музыканта, который днями и ночами ищет вдохновение для своей последней песни. Меган Фокс исполнит роль его бывшей девушки.

Режиссером и сценаристом выступит Тим Саттон («Темная ночь»).

Когда выйдет фильм, пока неизвестно.

16 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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