Леонардо Ди Каприо отказался сниматься с обнаженной 72-летней Мэрил Стрип

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо снимался в одном фильме вместе с актрисой Мэрил Стрип.

Планируется, что картина под названием «Не смотри вверх» выйдет на большие экраны 24 декабря. Накануне премьеры режиссер ленты Адам Маккей дал интервью изданию The Guardian, где рассказал один курьезный инцидент со съемочной площадки.

По словам режиссера, ДиКаприо должен был сниматься в откровенной сцене с 72-летней Мэрил Стрип. Актриса должна была несколько секунд ходить обнаженной, демонстрируя татуировку на пояснице. Впрочем, Лео не понравилась подобная идея, поэтому он отказался сниматься в этой сцене. В результате Мэрил Стрип заменила дублерша.

«Просто он (ред. – Лео) слишком идеализирует Мэрил Стрип. Она для него как «королева кино». Хотя «королева» – это еще тот комплимент. Скорее она для него важная фигура в кинематографе, и он даже на секунду не решился увидеть ее голой с татуировкой на пояснице», — рассказал режиссер картины.

Между тем сама Стрип ничего не имела против того, чтобы сниматься обнаженной.