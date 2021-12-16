Леди Гага нанимала психиатрическую медсестру из-за «Дома Gucci»

Леди Гага нанимала психиатрическую медсестру на последние недели съемок в «Доме Gucci». Актриса очень старалась вжиться в роль Патриции Реджани, что и стало причиной сотрудничества с медиком, передает Variety.

Гага ранее говорила, что на протяжении съемок жила персонажем Реджани, как и в своей прорывной роли Элли в фильме «Звезда родилась» 2018 года, которая принесла ей первую номинацию на премию «Оскар».

«Я была такой же, как в фильме “Звезда родилась”. Я всегда была Элли. А для этого фильма я всегда была Патрицией», — сказала Гага.

По словам звезды, «тьма», обитавшая в Реджани, которая в 1997 году была признана виновной в найме киллера, убившего ее бывшего мужа Маурицио, вернулась домой вместе с ней.

«Я принесла тьму домой, потому что ее жизнь была темной, — сказала актриса. — Под конец съемок со мной была психиатрическая медсестра. Я будто чувствовала, что должна была это сделать. Я чувствовала, что так будет безопаснее для меня»

Гага пояснила, что она не пыталась прославить свои методы актерской игры, на самом деле она считает, что ни один актер не должен заходить так далеко.