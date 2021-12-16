Киану Ривз объяснил знаменитый мем про «Грустного Киану»

Киану Ривз объяснил знаменитый мем про «Грустного Киану» — все оказалось просто. Актер был очень голодный в тот день.

В 2010 году папарацци сделали случайный снимок Киану Ривза, который стал мемом. На фото актер сидит на лавочке, держит в руках кусок сэндвича и выглядит опечаленным. Снимок получил название «Грустный Киану» и вдохновил пользователей сети на создание фотожаб. Во вторник в шоу Стивена Кольбера The Late Show 57-летний актер впервые прокомментировал этот кадр.

Как признался Ривз, он тогда совсем не грустил, а просто очень хотел есть.

Я просто ем сэндвич! Я о чем-то думал в тот момент, было много мыслей. И я был очень голоден, — сказал актер.

Шоу с участием актера состоялось в преддверии выхода четвертой части фильма «Матрица», в котором Ривз вернулся к роли Нео. В российский прокат лента «Матрица: Воскрешение» вышла сегодня. Ажиотаж вокруг картины накануне разгорелся нешуточный: сумма, вырученная с предпродажи билетов, превысила 37 миллионов рублей.