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Головний український розвідник живе з помічницею президента Марією Левченко та її чоловіком, ексзаступником МВС Олександром Гогілашвілі, громадянином РФ

Головний український розвідник живе в одному маєтку з родиною Гогілашвілі-Левченко

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов може проживати у приватному будинку під Києвом разом із помічницею президента Марією Левченко та її чоловіком, ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, який ймовірно є громадянином Росії. Такі зв’язки можуть становити загрозу для національної безпеки України.

Про це йдеться у новому розслідуванні «Слідства.Інфо» «Дружочки».

https://www.ukrmilitary.com/2021/12/budanov-gogiashvilli.html

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16 декабря, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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