Головний український розвідник живе з помічницею президента Марією Левченко та її чоловіком, ексзаступником МВС Олександром Гогілашвілі, громадянином РФ

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов може проживати у приватному будинку під Києвом разом із помічницею президента Марією Левченко та її чоловіком, ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, який ймовірно є громадянином Росії. Такі зв’язки можуть становити загрозу для національної безпеки України.

Про це йдеться у новому розслідуванні «Слідства.Інфо» «Дружочки».

https://www.ukrmilitary.com/2021/12/budanov-gogiashvilli.html