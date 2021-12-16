Джоан Роулинг обвинили в трансфобии за то, что она осудила решение полиции называть трансгендерных насильников женщинами

Вокруг 56-летней британской писательницы Джоан Роулинг вновь разразился скандал. Пользователи сети опять обвинили ее в трансфобии за высказывание в твиттере. В соцсети Роулинг раскритиковала новость о том, что полиция Шотландии будет регистрировать обвиняемых в изнасиловании мужчин как женщин, если они сами будут себя так идентифицировать — вне зависимости от того, изменили они пол или нет.

Война — это мир. Свобода — это рабство. Невежество — это сила. Человек с пенисом, который изнасиловал вас, — женщина, — написала она.

Эта цитата — отсылка к роману Джорджа Оруэлла «1984».

Публикация Роулинг вызвала большой резонанс среди пользователей сети.

Британский скульптор и дизайнер Дэниел Лисмор обвинил Роулинг в разжигании ненависти по отношению к целой группе «невинных красивых людей».

Трансгендерные женщины не представляют опасности для общества.

— написал он.

Другие были менее категоричны.

Представьте себе, что вы изобрели такого несимпатичного персонажа, как профессор Амбридж, а затем решили стать им навсегда,

— отметил другой пользователь сети.

Российские интернет-юзеры тоже высказались из-за разгоревшегося скандала.

Джоан Роулинг продолжает жечь. Вообще неудивительно, что такую здравомыслящую тетю пытаются «отменить» фанаты «Гарри Поттера».

В Британии, где по закону изнасилованием считается только секс с проникновением, внезапно статистику насильников все чаще и чаще пополняют женщины. Как так вышло? Просто насильники объявляют себя трансгендерами! И потом садятся в женские тюрьмы, да,

— пишут они.

Роулинг не в первый раз подвергается интернет-травле. Большой скандал разгорелся вокруг нее после того, как она раскритиковала формулировку «люди, которые менструируют», оскорбив тем самым трансгендерных людей. Скандалы сильно повлияли на отношение общества к писательнице — так, ее даже не пригласили на реюнион «Гарри Поттера».

Сама Джоан говорит, что стала получать угрозы со стороны трансактивистов.