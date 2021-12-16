«Дія» змінила умови авторизації у застосунку за допомогою ID-картки: нові правила

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у Telegram.

«Дія оновила сертифікат для авторизації. Сьогодні з 8:00 переходимо на нову кваліфіковану електронну печатку, яка використовується для захисту даних при авторизації через BankID», — йдеться в дописі.

У Мінцифри пояснили, що помилка при авторизації може виникати через помилки у роботі банків, які перевіряють електронну печатку і передають дані в «Дію». Це дозволяє визначити користувача та підтягнути документи. Поки банки оновлюють цю інформацію, Мінцифри порадило авторизуватися в застосунку за допомогою чіпа NFC ID-картки.

Для цього необхідно: