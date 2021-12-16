Бен Аффлек уходит с больших экранов

Кассовый провал «Последней дуэли» не только взбесил Ридли Скотта, но и заставил Бена Аффлека многое переосмыслить. Актер понял, что для него пришло время перемен.
«Этот бизнес изменился, особенно из-за ковида. Люди не спешат в кинотеатры, они хотят смотреть кино дома. Они могут получить хороший 65-дюймовый экран за 180 долларов в супермаркете», — рассказывает Аффлек.
Бен уверен, что современному кинотеатральному миру нужны громкие блокбастеры, в которых он сам уже не снимается.
«Как только это [кассовый провал] случилось с “Последней дуэлью”, я подумал, что это последний театральный релиз, который у меня будет. Это то, что меня интересовало и мне нравилось, и то, что мне больше не нравится», — грустно заявил Аффлек порталу The Playlist.
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