Бедных россиян предложили свозить на стройки вместо трудовых мигрантов

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал создать в российских регионах систему рекрутинга для соотечественников по аналогии с механизмами, работающими для трудовых мигрантов. Подобный механизм поможет привлечь на высокооплачиваемые позиции граждан из регионов с маленькими зарплатами, рассказал он в опубликованном в четверг интервью газете «Известия».

«Существует мощная система, обслуживающая миллионы трудовых мигрантов. Ничего похожего на систему рекрутинга в российских регионах нет. Надо ее создать. Надо попытаться привлечь на стройки, например, российских граждан из небогатых регионов, где, в общем, плохо с работой. Формально безработицы нет, а на самом деле люди получают очень небольшие деньги. Мы призываем такую систему создать», — сказал он.