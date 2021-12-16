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Американка, которую путают с 21-летней дочерью, выглядит молодо благодаря диете и спорту

Молодо выглядящая американка, которую часто путают с 21-летней дочерью, раскрыла подробности своей жизни. Интервью с ней публикует The Sun.

44-летняя Джолин Диаз рассказала, что в поддержании молодого внешнего вида ей помогает здоровый образ жизни и физические нагрузки. По словам зрелой женщины, она не употребляет алкоголь, занимается спортом и следует сбалансированной диете, благодаря которой сохраняет стройность. Кроме того, Диаз два раза в день умывает лицо и постоянно пользуется средствами с защитой от ультрафиолетовых лучей.

Героиня материала прославилась в социальных сетях из-за своей внешности. Известно, что на данный момент на ее страницу в Instagram подписаны 565 тысяч человек. Жительница Калифорнии рассказала, что мужчины часто пишут ей личные сообщения с целью сделать комплимент или познакомиться. Однако Диаз призналась, что не заинтересована в романтических отношениях с молодыми парнями.

По словам блогерши, она регулярно ходит на двойные свидания вместе с дочерью Мейлани, несмотря на 23-летнюю разницу в возрасте. «Мейлани постоянно советуется со мной по поводу отношений. Мне нравится, что у нас близкие отношения и она доверяет мне все свои секреты», — заключила Диаз в беседе с журналистами.

16 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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