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ВМС США испытали мощное лазерное оружие

Корабль ВМС США поразил учебную цель лазерной установкой LWSD

Центральное командование США объявило об испытаниях лазерного оружия. Десантный транспорт-док Военно-морских сил США USS Portland (LPD 27) поразил учебную цель в Аденском заливе в рамках демонстрационных стрельб. Об этом сообщает Defence Blog.

В ходе стрельб демонстратор системы лазерного оружия LWSD (Laser Weapons System Demonstrator) Mark 2 Mod 0 поразил надводную учебную цель.

Лазер мощностью 150 киловатт разработали специалисты Northrop Grumman и Управления военно-морских исследований. В основе разработки лежит лазер LAWS мощностью 30 киловатт, который установили на корабле USS Ponce. Новое оружие позволит поражать беспилотники, малые корабли, ракеты и артиллерийские боеприпасы.

В 2020 году систему LWSD испытали в Тихом океане. Лазер успешно поразил малоразмерный беспилотник.

15 декабря, 2021 | Category: Наука, Новости, США

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