Иранская гандболистка пропала на чемпионате мира Брэд Питт намерен восстановить легендарную студию звукозаписи во Франции » ВМС США испытали мощное лазерное оружие Корабль ВМС США поразил учебную цель лазерной установкой LWSD Центральное командование США объявило об испытаниях лазерного оружия. Десантный транспорт-док Военно-морских сил США USS Portland (LPD 27) поразил учебную цель в Аденском заливе в рамках демонстрационных стрельб. Об этом сообщает Defence Blog. В ходе стрельб демонстратор системы лазерного оружия LWSD (Laser Weapons System Demonstrator) Mark 2 Mod 0 поразил надводную учебную цель. Лазер мощностью 150 киловатт разработали специалисты Northrop Grumman и Управления военно-морских исследований. В основе разработки лежит лазер LAWS мощностью 30 киловатт, который установили на корабле USS Ponce. Новое оружие позволит поражать беспилотники, малые корабли, ракеты и артиллерийские боеприпасы. В 2020 году систему LWSD испытали в Тихом океане. Лазер успешно поразил малоразмерный беспилотник.