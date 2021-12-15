Верховний суд ЄС встановив, що одностатевих батьків та їхніх дітей мають визнати сім’єю

Справа була передана до суду після того, як влада Болгарії відмовила у видачі свідоцтва про народження дочки одностатевої пари на тій підставі, що у дитини не може бути двох матерів. Болгарка Каліна Іванова та британка Джейн Джонс — мами дівчинки Сари, яка народилася в Іспанії у 2019 році. Але жоден із батьків не має іспанського походження, а це означає, що громадянство в цій країні заборонено, і відповідно до Закону про британське громадянство 1981 року Джонс не може передати британське громадянство своїй дочці, оскільки вона народилася у Гібралтарі. На цій підставі Іванова попросила болгарське громадянство для своєї дитини, яке згодом було відхилено через те, що одностатеві шлюби та партнерства і юридично не визнано в Болгарії.

Як результат, дитина Сара могла бути без громадянства, не могла залишити країну проживання (Іспанію), у неї також не було особистих документів: це обмежувало її доступ до освіти та сфери охорони здоровʼя. Врешті суд ЄС також ухвалив, що дитині має бути виданий болгарський паспорт.