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Верховний суд ЄС встановив, що одностатевих батьків та їхніх дітей мають визнати сім’єю

Верховний суд Європейського Союзу ухвалив, що одностатеві батьки та їхні діти мають бути визнані сімʼєю у всіх державах-членах блоку. Це рішення остаточне і не підлягає оскарженню.

Про це повідомляє Euronews.

Суд ухвалив рішення у вівторок, 14 грудня. Він визнав: якщо одна країна визнає спорідненість батьків з дитиною, то кожна держава-член має зробити те саме, щоб гарантувати право дитини на вільне пересування.

Справа була передана до суду після того, як влада Болгарії відмовила у видачі свідоцтва про народження дочки одностатевої пари на тій підставі, що у дитини не може бути двох матерів. Болгарка Каліна Іванова та британка Джейн Джонс — мами дівчинки Сари, яка народилася в Іспанії у 2019 році. Але жоден із батьків не має іспанського походження, а це означає, що громадянство в цій країні заборонено, і відповідно до Закону про британське громадянство 1981 року Джонс не може передати британське громадянство своїй дочці, оскільки вона народилася у Гібралтарі. На цій підставі Іванова попросила болгарське громадянство для своєї дитини, яке згодом було відхилено через те, що одностатеві шлюби та партнерства і юридично не визнано в Болгарії.

Як результат, дитина Сара могла бути без громадянства, не могла залишити країну проживання (Іспанію), у неї також не було особистих документів: це обмежувало її доступ до освіти та сфери охорони здоровʼя. Врешті суд ЄС також ухвалив, що дитині має бути виданий болгарський паспорт.

15 декабря, 2021 | Category: Новини українською, Новости

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