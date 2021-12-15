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В сеть утекла первая серия второго сезона «Ведьмака» — за два дня до выхода

Вступительный эпизод, по данным TorrentFreak, доступен на пиратских сайтах без водяных знаков и в высоком качестве.

Кто «слил» в сеть первую серию второго сезона «Ведьмака», неизвестно. TorrentFreak подтвердил, что эпизод опубликовали 15 декабря на нескольких пиратских сайтах и в разном качестве, в том числе в разрешении 1080p. Серия доступна с официальными английскими субтитрами.

Netflix и создатели сериала не комментировали утечку.

Второй сезон «Ведьмака» выйдет 17 декабря, в него войдёт восемь эпизодов. Сериал уже продлили на третий сезон; по «Ведьмаку» также сняли мини-сериал «Истоки крови», а в дальнейшем выпустят анимационный фильм и мультсериал для детей.

В 2021 году в сеть также «сливали» до выхода фильмы из библиотеки Netflix, в том числе «Армию воров», драму «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем и триллер «Виновный» с Джейком Джилленхолом.

15 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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