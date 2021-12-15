Премьер-министр Гарибашвили: Вступление Грузии в НАТО подтвердит силу оборонного альянса Лондон обвинил Россию и КНР в угрозе свободе слова в интернете » В сеть утекла первая серия второго сезона «Ведьмака» — за два дня до выхода Вступительный эпизод, по данным TorrentFreak, доступен на пиратских сайтах без водяных знаков и в высоком качестве. Кто «слил» в сеть первую серию второго сезона «Ведьмака», неизвестно. TorrentFreak подтвердил, что эпизод опубликовали 15 декабря на нескольких пиратских сайтах и в разном качестве, в том числе в разрешении 1080p. Серия доступна с официальными английскими субтитрами. Netflix и создатели сериала не комментировали утечку. Второй сезон «Ведьмака» выйдет 17 декабря, в него войдёт восемь эпизодов. Сериал уже продлили на третий сезон; по «Ведьмаку» также сняли мини-сериал «Истоки крови», а в дальнейшем выпустят анимационный фильм и мультсериал для детей. В 2021 году в сеть также «сливали» до выхода фильмы из библиотеки Netflix, в том числе «Армию воров», драму «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем и триллер «Виновный» с Джейком Джилленхолом.