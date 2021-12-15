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В Национальный реестр фильмов США включили ещё 25 фильмов, в том числе «Властелин колец»

«Звёздные войны: Возвращение джедая» и «Властелин колец: Братство кольца» добавили в Национальный реестр фильмов США
Всего культурным достоянием признали 25 кинолент, в числе которых также оказались «Кошмар на улице Вязов» и «ВАЛЛ-И».

Кинокартины для включения в Национальный реестр и хранения в Библиотеке Конгресса выбрал Совет США по сохранности фильмов.

Общее количество фильмов в Национальном реестре США достигло 825, в Библиотеке Конгресса в целом насчитывается около 1,7 миллиона кинолент.

Национальный реестр фильмов учредили в 1988 году, в него включают кино, имеющее культурное, историческое и эстетическое значение. В 2020-м такими фильмами признали в том числе «Шрека» и «Тёмного рыцаря».

Фильмы, добавленные в Национальный реестр фильмов США в 2021 году
  • Фильм о параде цирка братьев Ринглинг (Ringling Brothers Parade Film, 1902)
  • «Джубило» (1919)
  • «Летающий ас» (1926)
  • «Адский поезд» (1930)
  • «Цветы и деревья» (1932)
  • «Незнакомцы в поезде» (1951)
  • «Что случилось с Бэби Джейн?» (1962)
  • «Эвергрин» (1965)
  • «Реквием-29» (1970)
  • «Убийство Фреда Хэмптона» (1971)
  • «Розовые фламинго» (1972)
  • «Саундер» (1972)
  • «Долгое прощание» (1973)
  • «Училище Кули» (1975)
  • «Ричард Прайор: Концерт вживую» (1979)
  • «Чикана» (1979)
  • «Чикана» (1979)
  • «Шаткие» (1979)
  • «Звездные войны. Эпизод VI — Возвращение джедая» (1983)
  • «Кошмар на улице Вязов» (1984)
  • «Хватит разбираться» (1984)
  • «Кто убил Винсента Чина?» (1987)
  • «Женщина-арбуз» (1996)
  • «Селена» (1997)
  • «Властелин колец: Братство кольца» (2001)
  • «ВАЛЛ-И» (2008)
15 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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