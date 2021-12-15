В Национальный реестр фильмов США включили ещё 25 фильмов, в том числе «Властелин колец»

«Звёздные войны: Возвращение джедая» и «Властелин колец: Братство кольца» добавили в Национальный реестр фильмов США

Всего культурным достоянием признали 25 кинолент, в числе которых также оказались «Кошмар на улице Вязов» и «ВАЛЛ-И».

Кинокартины для включения в Национальный реестр и хранения в Библиотеке Конгресса выбрал Совет США по сохранности фильмов.

Общее количество фильмов в Национальном реестре США достигло 825, в Библиотеке Конгресса в целом насчитывается около 1,7 миллиона кинолент.

Национальный реестр фильмов учредили в 1988 году, в него включают кино, имеющее культурное, историческое и эстетическое значение. В 2020-м такими фильмами признали в том числе «Шрека» и «Тёмного рыцаря».

Фильмы, добавленные в Национальный реестр фильмов США в 2021 году